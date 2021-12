Sawrkar hmalakna leh hmun pawimawh tlawh turin Mamit District MJA-te lo kal

Serchhip leh a chheh-vela sawrkar hmalakna leh hmun pawimawhte tlawh tura lo kal Mamit District MJA member 7-te chuan nizan hmasa khan Serchhip rawn thlengin, nimin khan Serchhip leh a chhehvel hmun ṭhenkhat an tlawh kual nghal.

Mamit District MJA member-te hian nimin zing khan Serchhip Agriculture Complex, New Serchhipa Archaw siamna, Tel herna leh Dal herna-te a hmunah tlawhin a hnathawh dante an en a, chhunah Horticulture Department Centre of Excellence, Lengte leh Bawngchawm tlanga Paragliding take-off site tlawhin, Paraglyding Pilot Proficiency (P3) training mekte an thlir nghal a, hemi hnu hian Chamdur leh Chawm-a Bawkbawn chinna hmunte an tlawh a, tlai lamah Kawlri tlanga Chawngpuii khawthlir an tlawh bawk a ni.

Vawiin hian Mamit District MJA member-te hian Thenzawlah AH &Vety Farm leh Zorin bean chinna hmun an tlawh leh dawn a ni.

Mamit District MJA member-te hi Serchhipa Agriculture Department hotuten kaihruaiin, Serchhip District MJA member ṭhenkhatten an ṭawiawm bawk a ni.