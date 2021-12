Sawrkar kumtharah SEDP project kalpui tum a ni:CM

Chief Minister Zoram-thanga chuan sawrkar kumtharah SEDP Project kalpui an tum tih a sawi a, state budget aṭang leh funding chi hrang hrang aṭanga kalpui tum a ni tih sawiin, cheng vaibelchhe 200 – 300 inkarah SEDP project kalpui an tum tih a sawi.

Chief Minister hian tun hnaia Delhi a zinna chung-chang sawia nimina a Office-a thuthar thehdarhtute a kawmnaah he thu hi a sawi a, chief minister chuan Assam leh Mizoram ramri buai chungchangah Union Home minister Amit Shah hova Assam chief minister Himanta Biswa Sarma-te nena an inkawm chung-chang pawh sawiin, ramri chungchangah chuan ṭha takin dawhkanah inbiaktlan zel an duh thu an sawi tih a tarlang a, state pahnih aiawh insiamin, hetah hian opposition lam leh midangte pawh telin state pahnih aiawh ve ve-te’n thil sawiho ṭhin se, a ṭul ang zelin chief minister level-ah pawh inbiak zel ṭha an tih thu an sawiho tih a tarlang bawk.

Chief minister chuan Assam nena ramria buainaah thihna hial a thlen avangin boruak ṭang ṭeuh anga lang chu boruak an zu vaw dai vek nia sawiin, “Union Home minister leh secretary te, Assam chief minister-te pawh an hahdam em em a, a lawm-awmna a ni,” a ti a. India hmarchhak leh Myanmar buaina boruak chungchang-ah Prime minister Narendra Modi pawh an hmin ṭha thawkhata a lan avangin hma lakna tur pawh a hnip viau zel niin a sawi.

Bamboo link road chungchanga chief minister chuan Union Finance Minister Nirmala Sitharaman-i’n a bul ṭanna atan cheng vbc. 100 man DPR siam phawt tura a tih thu a sawi a. “A bul ṭanna’n pilot project angin rs vbc 100 kha rawn ti ula, khata ṭang khan a ṭhan zelna tur kan ti dawn nia an ti a,” tiin, hma sawn zel a nih chuan a chi phun tur ngah dan a zir te, sanction a tam dan a zirin a chiin an ûmzui tur thu a sawi a. “Kawng hi han thlur sung phawt mai se, a tam thei ang ber kan duh a. Engzat nge kan mamawh ang tih chu a lo kal chho zel turah kan ngai a. Mahse, hun rei tak a ngai dawn a, vawi lehkhata tih theih a ni lo,” a ti.

Zawhna chhangin chief minister hian, “A hmingah bamboo link road kan ti mai a, a nihna takah chuan economic road a ni mah mah zawk. Mahse, economic road tia a hming kan vuah chuan state tin hian ‘ka duh ve’ an rawn ti ang a, an inchuhna karah an buai ang tih kan hlau a. Mi sak ve theih loh hming bamboo link road kan ti a ni,” a ti.

Mizoramin All India Service-ah cadre thar a neih a pawimawhzia a sawi chu, ‘in nei ngei tur a ni,’ tia Prime Minister Narendra Modi-a’n a lo chhan thu a sawi a. “Ka’n tur phei chu Prime minister hmasa aṭangin ‘in nei ang’ an tia, ‘a ṭul a ni’ an ti. Mahse, Covid-19 te a lo nia, a ball hi nam lum lohin a awm zel a. Hei lehkha ka rawn pek sirah endorse la, Secretary incharge hnenah a bul ṭanin ball lo nam lum la, file lo move rawh tiin ziak la,” tia a nawr thu a sawi.

Mizoram chief secretary thlak a nih dawn leh dawn loh chungchangah chief minister hian, “Ṭawng thuah ni lo tuna Mizoram chief secretary hi a hranpain duh lohna kan nei loa, a ṭha kan ti. Amaherawh chu, ṭawng hi a ni ber a. Hemi thuah prime minister Narendra Modi pawh kan hrilh a. ‘Kan rawn ti ang’ a ti ngei mai a. Mizo IAS te pawh ziakin kan hrilh a. Seperate cadre kan neih loh chuan chief secretary tling pha Mizo kan nei tlem tawh avangin kan buai dawn a. Seperate cadre min pek vat a ngai tih nawrna’n ka hmang nghe nghe,” tiin a sawi bawk.

Myanmar buaina avanga Mizorama raltlante chu Mizoram sawrkar chuan a lang a pauvin a puih thu te, pawisa pawh sanction a awm thu te, NGO, Kohhran leh zirlai pawlte bakah mipuiin chhawmdawlna pea an lo ṭanpui theih dan prime minister hnena a hrilh chu, “In pui zel theia a ṭha e. Mizoram sorkarin kan puih zel theihna turin India sorkar hian ruahmanna rawn siam an tum a ni,” a ti a. Tun dinhmunah Myanmar aṭanga Mizorama raltlan lo lut hi mi 14000 chuang an awm tawh thu a sawi bawk.

Union UD&PA Minister Hardeep Singh nena an inkawmnaah Vaivakawn leh Bawngkawn-a flyover chungchang te, Chaltlang Bus terminal te siamna atana thuphunga remtihsak ni tawhin, hma lak tak tak theih a ni dawn em tia feasibility report an pek pawh pawm a nih tawh thu a sawi a. “Detail project report (DPR) in rawn siam ang a, insiamna atan pawisa pawh kan rawn sanction dawn tiin min hrilh a. He’ng siamna atan hian a mamawh tawka an chhut kha cheng nuai 68 a ni,” tiin, union minister hian an rawn sanction nghal tur thu leh tun kar chhova a lo thlen an rin thu a sawi.