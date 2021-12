SEDP Vice Chairman Office hawng

Nimin khan MNF Adviser leh Minister Dr. R. Lalthangliana chuan K.Laldawngliana, MLA pisa thar – SEDP Vice Chairman (Commerce & Industries Development Board) chu Old Secretariat Building, Treasury Square-ah a hawng.

Tunhnaia Mizoram sorkar hmalaknaah industry tenau leh hna hnuaihnung zawk thawkte chhanchhuahna tur economic revival program buaipui mek a nih thu a sawi.

Dr. Thangtea chuan SEDP board hrang hrang ṭangkaizia leh Minister-te hna nasa taka a chhawk zangkhai thu a sawi a, Dr. Thangtea chuan Covid hripui avanga harsatna tuartu – micro industry (pheikhawk siam, hawker, etc.)-te chhanchhuahna turin Mizoram district hrang hrangah mi 50,000 (Aizawl Distirct tan mi 10,000 telin) vel tan ṭanpuina tur project umzui mek a nih thu a sawi a. Hemi atan hian cheng vbc 250 project siamin Central sawrkar hotute dawra an nawr dan leh a hlawhtlin ngei a beiseiawm thu a sawi a. “He project hi a hlawhtling a nih chuan economic rivival program ṭha tak a ni dawn,” a ti. Tin, he program hi project scheme awm lo, siam chawp liau liau a nih thu a sawi bawk.