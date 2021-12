Serchhip District chhunga inkaihhruaina tur thupek thar tichhuak

Mizoram Sawrkar Disaster Management & Rehabilitation Department-in ni 30.11.2021-a Covid-19 hrilêng vanga inkhuahkhirhna thupek a tihchhuah bawhzuiin Serchhip District Bawrhsap Kumar Abhishek, IAS chuan Covid-19 hrilêng hluar zel laka Serchhip District mipuite an him nan ni 1.12.2021 aṭanga ni 15.12.2021 zanlai dar 12:00 thlenga hman turin District chhunga inkhuahkhirhna tur thupek a tichhuak.

District Bawrhsapin inkhuahkhirhna tura thupek a tihchhuaha a tarlan zingah zirna in chungchangah Class X leh XII board exam turte chu School Education Department thuchhuak angin CAB ṭha taka zawm chungin school leh hostel hawn phal a ni tih a tarlang a, hemi atana hman tur SOP chu School Education Department-in a ruahman ang a ti a, hei bak District chhunga zirna in hrang hrangte chu ni 2.11.2021-a Serchhip District Bawrhsap thupek anga kalpui tur a ni tih a tarlang.

Sakhaw Biak In leh inkhawm chungchangah CAB khauh taka zawm chungin chhun leh zanah biak in-a leng zat chanve (50% seating capacity) aia tam lovin Kohhran Inkhawm pangngai neih phal a ni a, zing leh tlai ṭawngṭai inkhawm pawh phal a ni a, hetihlai hian kohhran inkhawmpui chu chhun lamah chauh neih phal niin, inkhawmnaa zai phal leh phal loh tarlan a ni lo thung.

Inneih inkhawm leh mitthi vui inkhawmah chuan a hmuna leng chanve (50% seating capacity) emaw, mi 50 emaw aia tam a (a tlem zawk zawk) tel phal a ni a, Mipui punkhawmna anniversary, birthday etc.-ah chuan punkhawmna tur veng VLTF-te remtihna nei tan phal a ni a, Sports practice pawh Indoor-ah mi 20 aia tam lo leh outdoor-ah mi 50 aia tam lo phal niin, Sports inelna, tournament etc. (indoor & outdoor) chu entu awm lova phal niin, hmuna leng chanve (50% seating capacity) emaw, mi 50 emaw aia tam a (a tlem zawk zawk) ṭum khata punkhawm phal a ni.

He inkhuahkhirhna bakah hian State Level Expert Team on Covid-19 Management (SLETO COM)-in recommendation a siam tarlang telin, chu chu uluk taka zawm tur tih a tarlang a, WHO Warning level-ah Mizoram chu Level 4 (extreme risk) ah la telin, District mal te te pawh level 4-ah a la awm vek tih a tarlang a, Pathian Biak Inkhawm, Kohhran Prog-ramme dang leh puipunna reng rengah a hmunhma zawh tawk zatve (50% seat capacity) pela mipui punkhawm a la him rih lo tih a tarlang a, ei leh in sem leh, ruai ṭheh mup mup a la him rih lova, buatsaih loh ni thei se a ti a, hmaituam ṭhat leh kut tihthianghlimna hman uluk reng tur tih tarlang a ni a, ṭang taka kan ṭawng emaw kan zai hian aerosol (chilper sin tak, boruaka châmbâng rei si) chu kan hma zawn feet 4 zen zawn (1.3m) thleng kan phuh chhuak thei a, kan lo positive a nih pawhin, mask tlanglawn (surgical Mask) chauh pawh uluk taka kan hren chuan chil per aṭanga midang kaichhawn tur hi 86% laiin a vêng a, chuvangin midang hnaia thusawi lai leh zai laiin uluk taka surgical mask tal vuah ṭhin tur a ni, tih tarlan a ni bawk.