Serchhip District Hospital-a vanduaina thleng chhui chiang turin thuneitute ngên

Tun hnaia Serchhip District Hospital-a nausen thihna leh raicheha nu leh nausen thihna thleng sawi zui hlawh tak chung-changah nimin khan Health Minister, Serchhip Bialtu MLA leh Serchhip District Bawrhsap hnenah Serchhip Ṭhalai Pawl chuan he thil thleng chhui chiang tura ngenna an thehlût a, hemi rual hian MHIP Sub-Hqrs. Serchhip leh Tlangpui All NGO-te pawhin thuneitute chu he thil thleng chhui chiang tura an duh thu thu-chhuah siamin an sawi bawk.

Serchhip Ṭhalai Pawlin nimina hemi chungchanga thuchhuah an siamah chuan ni 29.10.2021 tlai dar 3:30-a Vanlaldinpuii W/o Robert K.Vanlalchhuanga, Sialsir-in Serchhip District Hospital-a nau a hrin chu a tuk, ni 30.10.2021 zan dar 8:30-ah a boral tih an tarlang a, hemi aṭanga thla khat awrh a liam hnu, ni 3.12.2021 (Zirtawpni) zanah Malsawmkimi w/o Zaithankima, Tlangpui khua chu Serchhip District Hospital-ah nau chungah thiin, a naute nen an boral ve leh tih an tarlang a, heng thil thlengte hi thawktute inthlahdah vang nia ngaiin vanduaina tuartute rilru a na hle tih an sawi.

Sawrkarin nausen thihna leh nau chunga thihna a thlen lohna tura sum tam tak senga programme a kalpui mek laia inhnaih taka ṭum hnih ngawt Serchhip District Hospital-a thihna thleng leh, mi 3 laiin nunna an chân chu pawi an tih thu an tarlang a, Serchhip tan a mualphothlak mai bakah Serchhip leh a chhehvel mipuite rilruah Serchhip District Hospital chu innghah-na tlak loha ngaihna a lian ta hle tih an sawi a, a bikin vanduaina tawktu khuate- Sialsir leh Tlangpui mipuite tan phei chuan Serchhip District Hospital pan chu an hreh ngawih ngawih tawh dawn tih a chiang tih sawiin, hetianga Serchhipa sawrkar damdawi in kan neihchhun-in dem a kai leh, mipuiten an ring zo tawh lo tur chu a pawi an tih thu leh, ṭha lo an ti takzet tih an sawi a, heng thil thleng hi mipui harsa leh rethei zawkte harsatna tam tak thlentu tur a ni dawn tih an sawi a, chuvang chuan Serchhip District mipuiten kan sawrkar damdawiin neih chhun hi innghahna tlak leh damlote tan pantlak nia an ngaih leh theihna turin tun hnaia thil thleng chungchang hi chhuichian a ṭula an hriat thu an sawi a, he thil thleng chungchangah hian Hospital lam inrelbawlna diklo emaw, a thawktute lamah felhlel deuh a awm nia ngaih theiha thu thang chu thu dik a nih leh ni loh finfiah a nih theihna turin, tun hnaia sawi hlawh tak vanduaina thlen dan dik takte chu chhui chianga hma la turin nimin khan Health Minister-ah lehkha thawnin, a ṭul anga bawhzuipui turin Bialtu MLA-ah Copy an pe tih an sawi a, District thuneitu a nih anga hma laa a ṭul anga chhui turin Deputy Commissioner, Serchhip District-ah ngenna an thlen bawk a, DC hi a awm loh avangin an lehkha hi F.Lalnisai, SDC kutah an hlan a ni.

Sub-Hqrs. MHIP, Serchhip pawhin thuchhuah siamin, Malsawmkimi, Tlangpui khuate nufa chunga thihna thleng chu pawi an tih thu leh an tawrhpui thu an sawi a, hetiang vanduaina thleng thei hi pumpelh a nih theih nan thuneituten chhui chiangin hma la ngei se an tih thu an sawi a ni.

Tlangpui All NGO pawhin thuchhuah siamin, an khua leh tui Malsawm-kimi vanduaithlak taka raicheha a boral chu pawi an tih thu leh thinurthlak an tih thu an sawi a, a nau neih chungchangah thil fel lo awma an hriat thu leh heng thil fel lote hi a ranglama chhui chhuaka,dan anga Action la turin thuneitute an phut tih sawiin, taksaa harsatna lian tham pawh nei lo, raicheha thihtir a ni chu hriatthiam harsa an tih thu leh, doctor-in Malsawmkimi taksa dinhmun hrechiang lo va treatment a pe mai chu an dem thu sawiin, tun hnuah hetiang hi thleng tawh lo se an duh thu an sawi a, a tuartu chhungte hnenah sawrkarin zangna dawmna ₹500,000 aia tlêm lo pe tura an phût thu pawh tarlangin, Serchhip District Hospital chu a mamawhtute pantlak a nih ngei theih nan thuam chak tura sawrkar an duh thu leh he thihna hian rah ṭha a chhuah ngei theih nan a ṭul ang zela hma lak a tum thu an tarlang bawk.

https://youtu.be/EUcCIOQeid0