Serchhipah hri kai pakhat thi leh

Nimin khan Serchhip District-a hri kai hmuh-chhuah zinga mi, Lalchungnunga (65), Kikawn, New Serchhip chu nimin tlai dar 3 khan Covid-19 vangin ZMC-ah a boral a, December 8 khan hri a kai tih hriatchhuah niin, December 9 khan ZMC-ah dahluh a ni a, a ni hi natna dang nei tel a ni. Heti hian nimin thleng khan Serchhip District-ah hri kai vanga nunna chân chu 17 an tling ta a ni. Nimin leh Inrinni khan Serchhip District-ah Covid-19 hrikai mi 85 hmuh belh leh an ni a, heti hian District chhunga Covid-19 hri kai hmuh-chhuah tawh zawng zawng chu mi 5609 an tling ta a, hetihlai hian nimin leh Inrinni khan hri kai enkawlna hmun aṭangin mi 38 chhuahtir leh niin, hengte nen hian mi 5255-te chuan hri kai enkawlna hmun an chhuahsan tawh a, tunah hian enkawl lai mi 337 an la awm mek a ni.