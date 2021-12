Serchhipah hri kai thih belh leh

Nimin khan Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah zinga mi, Zothangmawii (21), Serchhip P&E Veng ZMC-ah a boral a, ani hi November ni 12 khan hri a kai tih hriatchhuah a ni a, natna dang nei tel a ni. Heti hian nimin thleng khan Serchhip District-ah hri kai vanga nunna chân chu 18 an tling ta a, nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hrikai mi 6 hmuh belh leh an ni a, heng mite hi Serchhip mi 5 leh Bungtlang mi 10te an ni a, heti hian District chhunga Covid-19 hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 5652 an tling ta a, hetihlai hian nimin khan hri kai enkawlna hmun aṭanga chhuak an awm lova, tunah hian enkawl lai mi 328 an la awm mek a ni.