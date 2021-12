Sial in leh tuikhur hawng

Fostering Climate Resilient Upland Farming System in the Northeast (FOCUS) project kaltlanga AH & Vety. Department, Cham-phai District-in ‘Mithun Shelter-Community Level and Water Supply Facility for Grazing Area’ tih kaltlanga Sial in leh tuikhur ramhnuaia siamte chu Inrinni khan Champhai District Bawrhsap Maria CT Zuali chuan hman theih turin a hawng.

He hun kaihruaitu Dr. B.Zonghinga, DVO chuan Sial vulh chu eizawnnatlak a nih thu leh Mizote thin-lungah a beh tlat avangin hralhna kawngah harsatna a awm loh thu a sawi bawk.

Sial in leh tuipekna hi sawrkar kum kalta khan DVO Champhai huam chin Champhai District chhunga khaw 8-ahte hawn a lo ni tawh a, tunah hian Champhai District-a khaw 5-ahte Sial in leh tuikhur hi siam leh niin a hmasa ber atan North Khawbung hi Inrinni chawhnu khan hawn a ni a, khaw dang 4 a siamte pawh hawn mai theih tura peih vek tawh an ni bawk.

North Khawbungah hian Sial vulh chhungkua 21 awmin Sial 92 an vulh mek a ni.