Solar Water Pump hawng

Ministry of Home Affairs hnuai Border Area Development Programme (BADP) Additional Fund 2019-2020 kaltlanga cheng nuai 270 hmanga siam nizung tha chakna hmanga tui pump chhuahna, Mausang Solar Water Pump System, Vaphai a mi chu nimin tlai khan Rural Development Minister Lalruatkima chuan a hawng.

Mausang Solar Water Pump hi March ni 13, 2021 khan thawh ṭan niin, June ni 18, 2021 khan zawh fel a ni a. He hna hi Rb.H General Enterprise, Dawrpui, Aizawl-ten an thawk a, inremna ang chuan hawn a nih atanga kum 5 thleng a enkawlzui hna an thawk dawn a, tui pump chhuahna hmun Stage 1 aṭanga Stage 2 kaltlanga khaw lu-a Water Reservoir thleng tuilakna pipe thui zawng hi metre 1860 a ni a, tui pump ṭan tirhna leh Water Reservoir insan hleihna hi metre 405 vel niin, nikhata tui litre 1,92,000 pump chhuak thei tura duan a ni.