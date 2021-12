Synod Inkhawmpui rorelin inkhawm tihtlem rawtna SEC zirchian turin a dah

Synod Inkhawmpui vawi 98-na, Republic Veng Kohhran Biak In, Aizawla neih mekah “Kohhran Inkhawm leh inkhawm dangte tihtlem dan ngaih-tuah chungchang chu SEC-in lo zirchiangin Synod Inkhawmpui 2022-ah an zirchianna rawn thlenin ngaihtuah ṭhat leh ni se” an ti.

Hei bakah hian Synod Inkhawmpui rorel ṭhenkhat zingah “Chanchin |ha thlen ni March ni 15 Mizoram sawrkar chawlha puang tura sawrkara thlen rawtna chu kal dan ngai ṭha tiin, sawrkar-ah thlen loh ni se an ti a, Koh-hran Pathian Biak Inkhawm kalhmang zir chian rawtna pawh SEC-in lo zirchiangin Synod Inkhawmpui 2022-ah an zirchianna thlena ngaih-tuah ṭhat leh ni se an ti a, Synod-in Kohhran hmathlir research base-a neih rawtna pawh SEC-in ruahmanna siamin lo zirchiang a, Synod-a thlen leh tura tih a ni a, Act East Policy Synod-in lo zir chianga hma lak rawtna chu SEC bawhzui tura dah a ni bawk.

Pathianni hlutna leh pawimawhna inzirtir thar leh chungchang chu Synod hminga thuchhuah siam bakah Kohhran malin theih ang anga hmalak ni se an ti a, zirnain hma a sawn theih nana sawrkar leh Synod thawhho dan zawn rawtna chu SEC-in lo zirchiang a nakum inkhawmpuiah ngaih-tuah ṭhat leh ni se an ti bawk.

Synod Inkhawmpui hi December ni 7 aṭang khan neih ṭan niin, Pathianni-ah a ṭiak ang.