Tun tum kan zin chu kan hlawhtling tak takin kan hria:CM

Sawrkar laipui dawra zin Chief Minister Zoram-thanga chu Inrinni khan Delhi aṭangin Lengpui Airport a lo thleng a, “Tun ṭum kan zin chu kan hlawhtling tak takin kan hria,” a ti.

CM zin lo haw hi Lengpui Airport-ah hian Mizo Hnam Run aṭangin Vice President Lalthleng-liana hovin MNF hruaitute leh sawrkar lama thawktu Deputy Speaker leh MLA engemaw zatin an lo hmuak a, MNF hruaitute hian chawimawina pangpar an lo hlan a ni.

Chief Minister chuan amah lo hmuaktute hmaah a zin report thusawi tawi sawiin, “Tun ṭum kan zin chu kan hlawhtling tak takin kan hria. Covid avanga hun rei tak kan boruak tang tawh takte chu pawhdul vek niin, a bik takin Assam nena kan ramri boruak chungchang pawh Assam Chief Minister leh Union Home Minister-te nen hahdamthlak taka lain boruak ṭha siam a, Prime Minister te, Home Minister te, Doner Minister te leh Minister hrang hrangte kan zu dawrnaah hlawhtling kan inti a, ka zuk hmuh chu a hun takah Pathian hian MNF tan hian, Mizoram tan hian, mipuite tan hian kawng hi a hawng zel a ni tih kan hria a, lawmawm kan ti a, a bik takin Prime Minister pawhin a hnena kan sawi, ‘E! hei chu kan ti dawn nia’ a ti thei zel a, lawmawm ka ti a, engpawh nise, a chipchiarin kan sawi vek thei rih lo a, press mite hmaah te, party mipuite hmaah te kan la sawichiang turah ngai ila, a ti.

Chif Minister Zoramthanga zin hi Planning Board Vice Chairman H.Rammawi, Adviser to CM (Technical) K.Lalsawmvela leh OSD to CM Rosangzuala-ten an ṭawiawm a, Ministers leh mi pawimawh dang dawrna zawng zawngah Chief Minister hi an ṭawiawm a ni.

Chief Minister hian vawiin chawhma lamah hian CM Confrence Hall-ah Press Conference a nei dawn a, chawhnu dar 1-ah Mizo Hnam Runah thusawina a neizui leh dawn bawk a ni.