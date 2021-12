United-in manager lailawk atan Ralf Rangnick lalut ta

Manchester United chuan Ralf Rangnick chu tun season tawp thlenga an manager lailawk ni turin an ruatfel ta a, work visa buaipui mek a ni.

Kum 63 mi, Rangnick hian November ni 21-a United-in an ban tak Ole Gunnar Solskjaer hmun ruak luah tur hian Russian club Lokomotiv Moscow-a head of sports and development hna a chelh lai chu a kalsan a ni.

Rangnick chuan, “Manchester United ka zawm thei hi ka lawm hle a, tun season hi hlawhtling taka hmandan turah ka insawrbing dawn a ni,” a ti a, tun season tawp hnuah pawh Rangnick hi Old Trafford-ah consultancy lam thawkin kum 2 a châm zui dawn a ni.

A work permit a fel hman a nih chuan Ningani hian United a enkawl hnua a match hmasa berah Arsenal a hmachhawn nghal dawn a, a la enkawl thei lo a nih chuan Michael Carrick chuan a enkawl chhunzawm leh ang. Tunah hian United hi Premier League-ah 8-naah an awm mek a ni.

Rangnick hian Germany-a coaching hna a thawh chhungin a che chhe vak lo a, Ulm chu a vawi khatnan Bundeliga a kaipui a, Stuttgart, Hannover, Hoffenheim, Schalke leh RB Leipzig-te a enkawl leh a, Schalke chu 2011-ah German Cup a lakpui a, RB Leipzig chu 2019-a final a thlenpui bawk a, 2010-11 season-ah Schalke chu Champions League semi-final a thlenpui bawk.