Thulakna tarlan danin nimin khan Lailapur-a MV weight bridge chu khâr a ni a, bungraw phur lirthei tan weightbrigde-ah inbûk kher a ngai tawh lo a ni. Weight bridge hi dân lova kalpui niin, nimin zing dar 2 vel khan state Vigilance Department leh Assam-Police ten an khârsak nia sawi a awm laiin weightbrigde hi an hâwng leh thuai dawn tih mi ṭhenkhatin an sawi thung.