Medvedev-a’n semi-final-ah Tsitsipas a hmachhawn dawn

Australian Open khelh mekah title la tura rinkai ber, Daniil Medvedev chuan Felix Auger-Aliassime hnehin semi-final a thleng.

Second seed Medvedev hian quarterfinal-ah 6-7 (4-7), 3-6, 7-6 (7-2), 7-5, 6-4-in Felix Auger-Aliassime a hneh a, kumina Melbourne-a set hnih hloh hnua hnehna chang leh thei hmasa ber niin, Stefanos Tsitsipas nen semi-final-ah an inhmachhawn dawn a, Fourth seed Tsitsipas hian Jannik Sinner chu quarterfinal-ah straight-set 6-3, 6-4, 6-2-in a hneh bawk a, hei hi kum 23 mi, Tsitsipas-a’n Australian Open final a thlen vawi khatna a ni a, nikum khan Medvedev chuan semmi-final-ah a lo hneh tawh a ni.

Hmeichhe lamah American Danielle Collins chuan Tennis khel lova hun engemawchen a chawlh hnua a rawn kir aṭanga kum khat pawh a tlin hma-in Australian Open-ah semi-final a thleng nghal.

Kum 28 mi, Collins hi nikum April thla khan zai niin, thla 2 hnuah Tennis khel turin a rawn kir leh a, tunah hian 27th seed niin, Alize Cornet laka 7-5, 6-1-a hnehna changin Melbourne-a a vawi hnihna atan semi-final a thleng leh a, vawiinah hian semi-final-ah seventh seed Iga Swiatek a hmachhawn dawn a ni.

French Open 2020 champion Swiatek hian Grand Slam semi-final a thlen vawi hnihna thleng tur hian Kaia Kanepi chu 4-6, 7-6 (7-2), 6-3-in hnehna a chang a ni.