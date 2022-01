Ramri-a huan neitute hma laksak turin sawrkar ngên

6th Serlui Youth Block Congress Committee chuan thuchhuah siamin, Assam sawrkarin ni 29 June, 2021 aṭanga Vairengte, Aitlang lui hnar leh a chhehvel khua – Saihapui ‘V’, Phainuam (Buar-chep) khaw mite huan/ram zau tak mai chhuhsaka an rawn awmchilh avanga huan neituten, tun thlenga an huan khawih thei lo leh kutthlak thei lova an awm avangin Kuhva leh Sangha dilte hralh thei lovin an awm phah mek tih an sawi a, Hmunphiah hralh hun lai taka seng thei lo dinhmunah an awm chho leh mai chu pawi an tih thu sawiin, kan ramchhung ngeia huan neituten an thlai tharte an seng ngei theih nan sawrkar chu a rang thei ang bera hma laksak turin an ngen a ni.

Henglai huan neitute hian an harsatna tawh mek chu vawi duai lo sawrkar hotute hnenah an theih ang angin an lo thlen fo tawh ṭhin tih sawiin, Chief Minister hnenah ngei pawh Memorandum an lo thehlut tawh tih an sawi a, mahse huan neitute mangang aurawlin ngaihsaktu a nei lo chu pawi an tih thu leh, kuthnathawktute hmuhsitna leh intham lohna lian taka an ngaih thu an sawi.

Rengkhawpui News ni 25 January, 2022-in a tarlan danin Assam sawrkar lam chuan an mi leh sa, ramri depa hmunphiah huan neite an hmunphiah keh phalna a pe thei bik chu mak an tih thu an sawi a, tun thlenga Mizoram sawrkarin ngawih a la chuh erawh hriatthiam har an tih thu sawiin, sawrkarin ram laklet ngaihna an hre lo a nih pawhin, huan hlutna ang zela chhawmdawlna pe ngei turin sawrkar an phût tih an sawi bawk.