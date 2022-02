15th Finance Commission Grants kalpui dan leh kangmei ven dan chungchang inzirtirna buatsaih

Nimin khan Local Administration Department, Lunglei buatsaihin an Office Conference Hall-ah ni 4 chhung awh tur Training on 15th Finance Commisssion Grants & Prevention and Control of Fire For Village Councils, Lunglei/Hnahthial District chu ṭan a ni.

District Local Administration Officer, Lunglei Carolyn L.B Khiangte chuan Training hawnna thu sawiin, 15th Finance Commission sum hi engatana hmuh nge tih leh engtia hman tur nge tih VC ten an hriatchian a pawimawh hle a ni tiin, sum hmanna kawngah a hmanna tur dik takah hmangin, langtlang takin mipuiten hnathawh dan an hriat a pawimawh a ti a, Kangmei chhuak tur ven kawngah VC ten mawhphurhna sang tak an nei tih inhre thar leh tura chahin, thuneihna an neih dan leh ram tikang lo tura hmalak dan turte pawh hriat chian a pawimawh a ni a ti.

Training-ah hian Lunglei leh Hnahthial District chhunga Assembly Constituecy hrang hranga VCP leh VC Secretary-te a inchhawkin koh an ni a, kangmei chhuak tur venhim kawnga hmalak dan tur leh kangmei a chhuah thulh a hmalak dan tur kawng hrang hrang chungchangah te, 15th Finance Commission sum nih phung leh a hmanna tur chungchangah te, 15th Finance Commission Grants Work Order sem chungchang te, Online hmanga MIS hna thawhho dan tur chungchangahte zirtirna an pe a ni.