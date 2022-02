Chakai Farm-a chakai zawrh chhuah a la ni lo

Fisheries Minister K.Lalrinliana chuan sawrkarin Chakai Farm a siam aṭangin Chakai zawrh chhuah a la ni lo, a ti.

Nimin Session zawhna leh chhana hunah member-te zawhna chhangin Minister chuan Chakai farm chu siam mek a ni tih sawiin, SEDP aṭangin Chakai Farm siam nan cheng nuai 57 hman a ni a, Departmental work-a thawh a ni, a ti a. Contractor hlep paih ṭhen hnuah Cheng Nuai 52.97-in an thawk, a ti a.Chakai awmna tur Dil 3 siam a ni a, Mizoram chakai- aifiar leh aikamte khawi an tum tih a sawi a, Chakai farm siam nana sum neih aṭangin cheng nuai 36.97 an hmang tawh a, Cheng nuai 20 hman lohin a la awm, a ti.

