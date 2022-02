Cheng nuai 100 pe lêt turin Speaker phût: Session neih mek Dy.Speaker kaihhruaitir turin ngên

Ngaizawl kawng siamna sum aṭanga Mizoram Assembly Speaker, Lalrinliana Sailo-in cheng nuai 100 a lo ei ve nia hriat a nih avangin Congress Legislature Party leh ZPM Legislature Party-te chuan Assembly session neih mek chu Deputy Speaker kaihhruaitir tura ngenna nimin tlai khan Chief Minister hnenah an thehlut a, ZPM Ṭhalaite pawhin he thu hi a dik a nih chuan Lalrinliana Sailo chu Speaker leh MLA a nihna aṭanga bâng tura phûtin, hnathawhna tur a lak nia sawi cheng nuai 100 pawh pe lêt tura an phût thu an sawi.

Tunhnaia video/voice record darhah Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) sum hmanga thawh Ngaizawl kawng siam mekah Lalrinliana Sailo hian cheng nuai 100 a ei ve thu sawilan a ni a, hetiang hian hmun danga contract hna aṭangte pawhin chanvo a nei nual nia hriat a nih thu nimina Chief Minister hnena lehkha an thehluhah hian Congress leh ZPM Legislature Party-te chuan an tarlang a, hei vang hian rorelna sang ber kaihruaitu ni tlaka an ngaih loh thu sawiin, a kaihhruaina hnuaia rorelna kalpui chu house zahawmna tihbawrhbannaa an ngaih thu an sawi a, house zahawmna vawn nun zel a nih theih nan session neih mek chu Deputy Speker-in kaihruai mai se, tiin CM hnenah hian ngenna an thehlût a, Congress Legislature Party leader Zodintluanga chuan lehkha an thehluh hnuah thuthar lakhawmtute hnenah, he thu hi nimina Congress leh ZPM MLA-te ṭhukhawmin an rel a ni tih a sawi a, an ngenna hi tihhlawhtlin a nih loh chuan an kal zel dan tur chu an ngaihtuah leh dawn tih a sawi bawk.

Nimin vek kha ZPM Ṭhalaite vice president Lalṭanpuia Zote chuan Aizawl Press Club-ah thuthar lakhawmtute kâwmin, Khawzawl aṭanga Ngaizawl PMGSY kawng siam hna phuai luai taka thawh a nih chungchângah, Ngaizawl All NGO & VC Co-ordination Committee chuan he kawng siam hna hi Collin Lalsangpuii hminga Lalrinliana Sailo-in a thawh niin an tarlang tih an sawi a, he thuah hian Lalrinliana Sailo hi insawifiah ngei tura an phut thu sawiin, he kawng siam mekah estimate aṭanga cheng nuai 100 lo fanghma no eitu ni-a sawi speaker hian, Section 9A of the Representation of the People Act, 1951 bawh-chhia a, contract hna thawh-na kawngah a lo inhnam-hnawih a nih chuan Speaker a nihna leh MLA a nihna bansan ngei tur leh, cheng nuai 100 hnathawhna tur a lak nia sawi chu pe lêt ngei tura an phut thu a sawi a ni.

Lalṭanpuia chuan Mizorama contract hnathawh a chhiat ṭhin chhan bulpui ber chu, contract hna thawktu takin thawk lova midang an thawh chhawntir ṭhin te, hralh chhawn te, midang hminga thawhte a nih ṭhin vâng a ni tih an sawi a, hetiang hi ram roreltu chuan tihtawp a nih theihna tura hmalâk a hnêka, speaker hming a rawn lang ta mai chu lungchhiatthlâk an tih thu sawiin, Khawzawl aṭanga Ngaizawl khaw inkâr kawng chhe taka siam a nih kawnga mawhphurtu lian ber chu speaker hi a nih avângin, Mizoram sawrkâr MNF kaihhruai chuan a chungah hian action a la ngam dawn em? tih chu Mizoram mipuite’n an thlir mek niin an sawi.

ZPM party pawhin hemi chungchanga thudik puang turin Lalrinliana Sailo hi an phût tih an sawi a, thuneitute pawh a rang lama enfiah a, hrem ngai an awm a nih chuan hrem ngam turin Mizoram sawrkar a phut thu an sawi bawk.

