Covid-19 inkaihhruaina tidanglam

Covid-19 hri laka invênna tura sawrkarin inkaihhruaina a siamte chu tihdanglam chhoh zel a ni.

Nimina sawrkar thuchhuah tarlan danin, Covid-19 hrikai, naupaite chu natna benvawn – BP sang, Zunthlum, Lung natna, chuap/thin leh kal ṭha lo, thluak lam natna leh a dangte vei an nih loh chuan inkaihhruaina dinglai zawm chungin mahni inah inkhung hran theih a ni a, Covid-19 natna veite enkawlna hmunahte an awm thei bawk tih a tarlang a, natna lang chhuak emaw, harsatna an neih erawh chuan rang takin doctor emaw medical team emaw an hrilh nghal tur a ni, a ti.

Hei bakah hian ram pawn leh state pawn aṭanga Mizorama lut turte tana inkaihhruaina pawh tihdanglam hret a ni.

