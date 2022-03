Covid-19 vanga thi 420-te sawrkarin râl tawh

Mizoram-a Covid-19 vanga thi mi 420 leh volunteer mi 3 te hnenah ralna (ex gratia) pek a ni tawh.

Assembly session neih mekah budget pharh paha thu a sawinaah Chief Minister leh Finance Minister ni bawk Zoramthanga chuan Covid vanga nunna chân mi pakhat zelah ₹50,000 pek tur niin, tun thlengin Covid-19 avanga nunna chân mi 420 hnenah ex-gratia compensation hi pek tawh an ni a, pek mêk zel a ni, a ti a. Covid donaa thawh hlawk tak VLTF/LLTF member leh volunteer-te Covid duty laia nunna chânte tan Mizoram sawrkar chuan Ex-gratia Compensation Scheme a hranpain a siam tih sawiin, sum hi State Fund aṭanga pek tur a ni thung a. Mi pakhat zelah ₹20,00,000 pek tura tih a ni a, VLTF/LLTF volunteer-te duty laia vanduaithlâk taka nunna chân mi 3 te hnenah pek tawh tih a sawi a. VLTF/ LLTF volunteer-te tana Ex-Gratia Compensation Scheme hi September ni 30, 2021-a tawp tura tih ni mah se, March ni 31, 2022 thleng pawh sei a ni tih a sawi bawk.

CM chuan Fifteenth Finance Commission-in a lo ruahman angin kum 2022-23 a SDRMF hnuaia Mizoram in Grant a dawn tur chu cheng vaibelchhe 47.00 atangin cheng vaibelchhe 49.00-ah a pung chho tih a sawi a. Mizoram sawrkar chuan misual kut tuarte hnen emaw, an chhungte hnen emaw a pek turin Mizoram Victims of Crime Compensation Fund a siam dawn tih sawi bawkin a bultan nan budget ah cheng vaibelchhe 1.00 dah a ni tih a sawi bawk.

