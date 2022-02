ECI buatsaihin National Voters Awareness Contest 2022 kalpui mek

Nimin khan Serchhip DC Meeting Hall ah India ram pum huapa Election Commission of India in a buatsaih mek Voters Awareness Contest chung-chang sawihona Addl. DC Lalmuansanga Ralte, MCS kaihhruaiin neih a ni a, he inelnaa tel turin Serchhip District mipuite chu an sawmin an ngen a ni.

Election Commission of India chuan Systematic Voters Education and Electoral Participation (SVEEP) kaltlangin National Voters’ Day 2022 denchhenin he intihsiakna hi ram pum huapin a kalpui mek a, Thupui chu “My Vote is My Future – Power of One Vote” tih a ni a, Category panga – Quiz, Slogan, Song, Video Making leh Poster Design Contest te niin Intihsiakna hi Pawl, School, mimal tan (Professional leh Amatuer) etc a awm a, March ni 15, 2022 hmaa thehluh fel vek hman tur a ni.

Intihsiakna kalpui dan tur kimchang hi ecisveep.nic.in/contest/ ah en theih a ni a, a telte chuan an thil siamte chu voter-contest@eci.gov.in ah email hmanga thehluh tur a ni a, hrechiang duh tan Serchhip DC Office-a Election Branch ah zawh chian theih a ni bawk.

