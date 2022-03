Editorial: Kangmei ven kawnga hma lak nasat zual hun a ni

Huan/lo/leipui hâl thla kan chuangkai leh ta. Mi ṭhenkhat chuan an hâl leh sup sup tawh a, la hâl ve lo erawh a tam zawk an la nih hmel a, tun thla ni 15 hma lama lo hâl vek turin sawrkar chuan thupek a tichhuak tawh a, hetih hun, huan/lo/leipui hâl hun lai hi kangmei chhuah nasat ṭhin hun a ni a, khua a ro tawh avangin lo/leipui hâlna aṭang mai ni lovin, kawng dang aṭang pawhin hetiang hunah hian kangmei a chhuah nasat hun a ni a, hetih hunlai hi kangmei tichhuak lo tura fimkhur zual hun lai tak a ni.

Lo/Huan/leipui hâltu tam takte hi chuan mei chhuah hi an hlau a, an huan/lo/leipui hâlna aṭanga kangmei a chhuah lohna atan mei kawng ṭha takin an phiat ṭhin a, kangmei tichhuak lo turin an lo invêng lawk nasa ṭhin hle a ni. Heti chung hian an beisei loh leh an tum loh anga thil a kalin mei an chhuah palh châng a awm fo a, fimkhur loh vang ni lo, vanduai vanga kangmei tichhuak palh, lei chawitir pawh an awm phah fo.

Hetihlai hian kum lama naupang zawk ram kal hian tun ang hun chhoah hian kangmei an tichhuak fo ṭhin a, mi ṭhenkhatin lo/huan/leipui hâl an la tum lohte pawh an tihkansak châng a awm ṭhin a, hetiang thil thleng avang hian kangmei nasa takin a chhuah phah ṭhin. Ram kal ṭhang lo ram kal ve-te hian fimkhur dan an thiam loh avangin kangmei an tichhuak fo ṭhin bawk.

Chuvangin, tun ang hun chho hi kangmei laka fimkhur tura inzirtir nasat hun lai tak a ni a, YMA branch hrang hrangte pawh hian a khât tawkin an huam chhungah kangmei laka fimkhur tur leh kangmei tichhuak lo tura fimkhur dan kawng thlenga inzirtirna hi puang tam thei se, kangmei vên kawngah nasa zawkin ṭan i la teh ang u.

