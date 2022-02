Eptu member-te Assembly House aṭangin chhuak; Speaker Lalrinliana Sailo a insawifiah

Mizoram Legislative Assembly Budget Session chu nimin khân Assembly Speaker Lalrinliana Sailo hovin chhunzawm leh a ni a, amaherawhchu nimina session ṭan a nih veleh ZPM MLA Lalduhoma chuan speaker Lalrinliana Sailo chu Ngaizawl kawng laihna aṭanga cheng nuai 100 a lo ei nia an sawi avanga Session kaihruai lo tura an duh thu House Leader hnena an thlen chu hnâwl a ni, a ti a, hemi a sawi zawh hnu hian eptu member ZPM leh Congress ten House an chhuahsan a ni.

Nimin Assembly Session-a ZPM leh Congress member-ten Ngaizawl kawng laihna aṭanga Cheng Nuai 100 a lo ei nia sawi kai a nih avanga session kaihruai lo tura an duh avanga House an chhuah-san chungchang Speaker Lalrinliana Sailo chuan House a hrilhfiah a, Speaker chuan Ngaizawl chu a bial hlui a ni a, a hunlaiin PWD-te nen an thawkho ṭha a; vantlang kawng siamna tur leh Riangtlei kawng laih tharna tur te, Tlangpui kawnglaih tharna tur leh Tlangpui aṭanga Khawlai-lung panna te, Khawhai atanga Lungtan kawng siamṭhatna turte leh Khawzawl aṭanga Hmun-chengte, Khawzawl atanga Tualpui, Khawzawl atanga Ngaizawl leh Khawzawl atanga Neihdawnte a nawr chhuak tih a sawi a, heng hnathawhna tur hi a vaiin Cheng vaibelchhe 82 chuang nia chhût a ni tih sawiin a bial chhunga miten an thawh ve duh avangin a nawrpui ve a ni tiin, mi pawisa naia khat mah a la lo tih a sawi bawk. Speaker chuan Lungtan leh Khawhai inkar thawh tawh chu Khawzawl leh Ngaizawl inkaraiin a chhe zawk tih sawiin PWD Minister leh House Leader nibawk Zoramthanga hnenah pawh enfiah turin a ngen tawh tih a sawi a ni.

House Leader, Chief Minister Zoramthanga pawhin tun hnaia mi thu-sawi record a awm avanga thil chiang hre silova eptute’n House an chhuahsan ringawt chu pawi a tih thu a sawi a, Governor thusawi chunga lawmthu sawi rawtna sawiho a khaikhawm-naah he thu hi sawiin, niminpiahah Eptu party te hian a hnenah lehkha an thehluh thu sawiin, puitling taka thil ngaihtuah a, tun hnaia social media a thildarh vang ringawta House zahawmna chu chhe lo tura a duh thusawiin sawrkar hmasa hunlaia thilthleng tawh House chhunga thar-thawh chu a puitlinlohthlak a ti a, thudik hriat duh chuan Court lama kal mai a ṭhat zawk thu a sawi a, eptu member te chu ṭha taka session zawm leh tura a duh thu sawiin Budget Session chu a tawp thleng ṭawiawm turin a sawm a ni.

