Football thuthang (2.2.2022)

@ France striker Kylian Mbappe, 23, chuan kumin nipuia Paris St-Germain-a a contract a hman zawh hunah free transfer-a Real Madrid zawm a remti. (Bild)

@ Lyon chuan January transfer window-ah khan Arsenal leh France striker Alexandre Lacazette, 30, chu laklet an tum a, kumin nipuia dawr ṭhat leh an tum a ni. (L’Equipe)

@ Wales midfielder Aaron Ramsey, 31, chuan Juventus aṭanga Rangers a zawm hma khan Brentford, West Ham, Aston Villa, Crystal Palace, Wolves leh Arsenal-te hnenah zawrh a ni. (Joe)

@ Chelsea chu Charlton forward kum 18 mi, Mason Burstow lakluh tuma vawi hnih an thawh chhuahnaah hnar an ni ve ve. (Talksport)

@ Aston Villa chuan January thla khan Brazil midfielder Douglas Luiz lei dilna pathum an hnar a, pakhat phei chu transfer tawp nia dilna an dawn a ni a, hun rei zawk daih contract ziakpui theih an inbeisei a ni. (Athletic)

@ Transfer window tawp lamah khan Everton chuan an player hlui, Senegal midfielder Idrissa Gueye, 32, chu Paris St-Germain aṭanga lakluh tumin hma an la. (Athletic)

@ Real Madrid manager Carlo Ancelotti chu a certificate a thih tawh avangin UEFA coaching exam a beih nawn leh a ngai dawn tih hrilh a ni. (Corriere dello Sport)

@ Everton-in loan-a an lakluh, Donny van de Beek, 24, chuan an boss thar Frank Lampard hnen aṭangin thil tam tak a zir chhuah a rin thu a sawi a, Chelsea manager hlui chu Manchester United aṭanga Everton a pan chhan pawimawh tak a nih thu a sawi. (Evening Standard)

@ Leicester chuan Chelsea French defender Malang Sarr, 23, leh Liverpool English centre-back Nat Phillips, 24,-te chu loan-a lakluh tumin hma la mahse an hlawhtling ta lo ve ve a ni. (Leicester Mercury)

@ Newcastle chuan transfer tawp ni khan Athletico Madrid aṭangin Brazil defendr Felipe, 32, lakluh tumin hma an la. (Cadena Cope)