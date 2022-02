Football thuthang (24.2.2022)

@ Real Madrid chuan France striker Kylian Mbappe, 23, chu Paris St-Germain aṭangin free transfer-a lakluh theih ngei an la inring hle a, tun season tawpah an indawr dan puang turin ruahmanna an siam a ni. (Goal)

@ Real hian Mbappe leh Borussia Dortmund forward Erling Braut Haaland, 21, te an lalut thei lo hlauh a nih chuan Liverpool Senegalese striker kum 29 mi, Sadio Mane lam an hawi dawn a ni. (Fichajes)

@ Arsenal chuan Spanish champion Atletico Madrid aṭanga Portugal forward kum 22 mi, Joao Felix lakluh dan an ngaihven. (El Chiringuito)

@ Arsenal hian playmaker Sergi Roberto chu Barcelona aṭanga lakluh theih an inbeisei a, Spain international kum 30 mi hian Catalan club tan hian contract thar a la ziak lo a ni. (Sun)

@ West Ham chuan Manchester United-in an ngaihven England midfielder kum 23 mi, Declan Rice mana an chhiar zat £100m chu £120m-ah an tisâng. (Times)

@ Chelsea chuan tun season tawpa an defender pawimawhte an chân hmel avangin, an hmun ruak luah turin kumin nipuiah Wolves English centre-back Max Kilman, 24, chu lakluh an tum dawn. (Talksport)

@ Liverpool chuan Inter Milan Argentine striker kum 24 mi, Lautaro Martinez an beiseina chu an tinung thar leh a, Italian champions hian a manah euro 90m an chhiar niin sawi a ni. (Calciomercato)

@ Martinez hian kumin nipuiah Serie A club hi a chhuahsan a nih chuan, Inter hian Manchester City leh Brazil forward Gabriel Jesus, 24, chu an beisei dawn a ni. (Fichajes)

@ Tun season tawpa a contract hmang zo tur, Manchester United Uruguay striker kum 35 mi, Edinson Cavani chuan Brazilian club Botafogo aṭanga sawmna bengkhawn a rilruk niin a sawi. (Goal)

@ Fiorentina chu kumin nipuia Arsenal aṭanga Uruguay international Lucas Torreira la tura rinkai an ni a, Torreira hi loan-in an chhawr mek a ni. (Standard)

