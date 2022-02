Kum 2022 April aṭanga March 2023 chhung atan sawrkar hnuaia damdawia inenkawlna senso bill ve thei lo te’n an inenkawlna senso te an bill ve theih nan Mizoram State Health Care Society chuan February ni 21 aṭanga May ni 16, 2022 thleng inziahluh theihna hun a hawng leh dawn a, mahni awmna hnai ber Sub-center ah ngaihven tur a ni a, AAY(Card eng) nei tan ₹200/-, PHH(Card pawl) nei tan ₹1000/-, Non-NFSA (Card var) nei leh Ration Card neilo tan ₹2000/- chawi a ngai dawn a ni.

