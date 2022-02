Hnathawh tha lo siamthat hnuah chauh bill pe turin MZP-in an ngên

Mizo Zirlai Pawl (MZP) chuan Mizoram sawrkarin NABARD sum cheng nuai 3500 a pûk hmanga zirna ṭhahnem tak chei ṭhat leh sak ṭhat hna Mizoram chhung hmun hrang hranga thawh meka hnathawh ṭha lote chu siam-ṭhat a nih hnuah chauh bill pe turin an ngên tih an sawi.

Nimina Aizawl Press Club-a thuthar lakhawmtute an kawmnaah MZP hruaitu-te chuan he thil hi zirna (education) tihhmasawn kawnga Mizoram sawrkar hmalakna ropui tak a nih thu leh lawmawm an tih thu an sawi a, chutih rual chuan he thil hi a nih dan tur ni phak si lo-in, tuten emaw hlâwkna nasa tak an neihna hmanrua mai a ni ang tih an hlauh thu an sawi a, hei vang hian MZP chuan theih ang angin he thil hi a enzui bakah an zirchianna aṭangin a nih tur ang ni phâk lo leh siamṭhat ngai an hmu nual tih an sawi.

MZP hruaitute chuan Sikul sak hna thawk tur hian Consultancy Firm pahnih – CB Engineering leh Allied Concern-te thlan an ni tih sawiin, CB Engineering hian reconstruction cheng nuai 2,500 an chang a, Allied Concern hian reparing cheng nuai 1,000 an chang thung a, Reconstruction-ah hian sikul 65 leh Repairing-ah hian sikul 107 a awm a, a vaiin sikul 172-te thuam ṭhatna tur a ni an ti a, MZP chuan sikul tihchangtlunna tura hna-thawhte hi a hmunah a theih chin chin tlawhin, sikul 25 tlawh niin, phone hmangin sikul 50 vel zawhfiah a ni tih an sawi bawk.

MZP-in a endikna aṭangin, hna ṭha leh lungawithlak engemawzat hmuh a ni tih an sawi a, a project ang ni lo mahse sikul lam hotute leh khawtlang hruaitute nen sawihoa sikul mamawh sak nana siamrem pawh a awm tih an sawi. Hetihlai hian a tlangpui thuin a nihna tur ang taka kalpui a tlem hle tih sawiin, RTI Act hmanga an zawhna, Education Department-in a chhânna aṭanga a lan danin, repairing bikah repair tur hi detail taka inziak a awm lova, Contractor-in ama duh dan leh ṭha a tih ang angin a repair mai niin a lang an ti a, a chung thlak (roofing) tura tih rawng hnawih thar tawp a tam hle niin an sawi a, sikul repairing tam zawk chu a langsar thei ang ber tura a chung leh bang rawng hnawih thar a ni tlangpui tih an sawi.

A nih tur ang ni lo mai ni lovin, a hna hrim hrim thawh mumal loh leh chhe tak tak hmuh tur a awm nual tih an sawi a, Sikul repairing atana pawisa kal ṭhenkhat chu a daih lo anga sawiin, School Fund thawh belha sak chhunzawmte pawh a awm tih an sawi a, Consultancy firm-te hian work supervisor turin mimal leh pawl hrang hrangte hnenah an pe chhawng a, chungho zingah chuan a tam zawkin hlêp neiin an hralh chhâwng ve leh a, hetiang hi a nih avangin, a thawktu tak tak tam zawkten project amount leh project nihphung (drawing) an hre lo hrim hrim a, hei hi hna chhiat chhan bul ber niin a lang an ti a, MZP-in he thil hi nikum lam aṭanga a buaipui tawh thu sawiin, hnathawhna hmuna endik a nih hnuah pawh Education Department leh Contractor-te chuan project nihphung chiang taka an hrilh theih loh avangin, RTI Act hmanga document hrang hrang dil a ni tih sawiin, hmun pakhat an tlawhnaah phei chuan MZP hnenah engmah hrilh lo tura tih an ni an ti bawk.

MZP chuan he thil hi a la thutakin a ngaimawh takzet tih sawiin, Ningania Education Minister leh official-te nen pawh an sawiho tawh tih an sawi a, Education Minister-in hnathawh ṭha lote chu siamṭhat an tum thu leh, siamṭhat a nih hma chuan bill pek an tum loh thu a sawi angin, siam ṭhat a nih hnuah chauh bill pawh pe turin an ngen nghal a, zirna in thuam ṭhatte hi MZP chuan enzui zel an tum dawn tih a sawi bawk.