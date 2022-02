Nimin khan Serchhip District-ah hri kai 91 hmuh belh leh an ni a, nimina hmuh belhte hi, Serchhip khawpui chhungah 24 (Ramthlun-ah 8, Vengchungah 6, IOC-ah 4, Chanmari-ah 3, P&E Vengah 2 leh Dintharah 1) hmuh belh an ni a. Hei bakah hian Thenzawlah 19, Hriangtlangah 13, N.Vanlaiphaiah 11, Kang-hmunah 9, Chhingchhipah 7, Chhiahtlangah 4, Keiṭumah 3 leh Lung-kawlhah 1 hmuhchhuah an ni bawk a, heti hian Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu 8963 niin, nimin khan hri kai enkawl lai mi 96 chhuahtir leh an ni a, hengte nen hian enkawl dam tawh zat hi mi 8210 an tling tawh a, tunah hian enkawl lai 728 an awm mek a, District chhunga Covid-19 hri vanga thi zât chu mi 25 an ni tawh a ni.