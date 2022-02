Kawlphetha chhit man tihsan tum chungchangah Congress ṭhalaiin JERC Office tlawh

Nimin khan Congress Thalai, Mizoram Pradesh Youth Congress Committee (MPYCC), chuan tun hnaia Mizoram sawrkarin Kawlphe-tha chhit man tihsan leh a tum chungchangah Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for Manipur and Mizoram Office an tlawh.

JERC hian Mizoram sawrkar hnen aṭangin kawlphetha chhit man tihsanna tur rawtna a dawng a, kawlphetha chhit man tihsan rawtna hi Congress ṭhalai chuan dodalna (objections) siam ngei an tum avangin an President Dr. Lalmalsawma hovin nimin khan Er. H.Thanṭhianga, Asst. Chief Engineer, JERC chu Khatla, Aizawla a Office-ah an kawm a, Dr. Lalmalsawma chuan, “Nikum kum 2021 khan Mizoram sawrkar hian kawlphetha chhit man tihsanna hi sang takin an rawt a, zaa 41.92 laia tihsan an rawt a ni. An rawtna hi nasa taka beng hniam a ni chungin nikum khan kawlphetha man hi 20.68% laia sangin tihpun a lo ni tawh. Tunah kum chanve chauh a vei hnuin, Mizoram sawrkarin kawlphetha chhit man chu mipui kan harsat lai berin zaa 20 laia tihsan a rawt leh a. January, 2022 khan JERC hnenah he rawtna hi a thehlut leh ta hi keini chuan kan dodal dawn a, mipui thlawpna pawh kan ngen nghal bawk,” tiin a sawi.

Asst. Chief Engineer JERC Er. H. Thanṭhianga chuan Mizoram sawrkar aṭangin Kawlphetha tihsan rawtna an dawn angin, dodalna (objections) neite chuan February ni 20, 2022 thleng dodalna lehkha hi thehluh theih a nih thu chanchinbuah thuchhuah siamin an tihchhuak tawh tih Congress ṭhalaite hi a hrilh a. Congress ṭhalaiin ‘objections’ an ‘submit’ turah ‘hearing’ neih hunah koh an nih tur thu a lo hrilh bawk.

MPYCC President Dr. Lalmalsawma chuan kawlphetha chhit man uchuak taka Mizoram sorkarin tihsan a rawt leh ta chu a vanduaithlak hle tih sawiin, “Tun hun hi sorkarin rawtna a siam dodalna thehluh theih hun lai a ni a. Pawl hrang hrangte leh mi ṭhahnem ngai tak takte kawlphetha chhit man tihsan hi dodala ‘objections’ hi JERC hnena thehlut turin ka sawm nghal che u. Hetih rual hian tun COVID harsatna mipuiin na taka kan tawh lai hian, Mizoram sorkar hian kawlphetha chhit man tihsan a rawtna hi hnukkir leh rawh se. Nikum lama kawlphetha chhit man zaa 20.68 laia tihsan kha a sang thawkhat viau tawh a ni,” a ti.