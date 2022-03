Lalrinliana Sailo in DEFAMATION CASE file tum lo

Lokayukta-in thubuai lut bawhzui

Mizoram Legislative Assembly Speaker Lalrinliana Sailo chuan ‘intihhmingchhiatna’ (Defamation case) file a tum lo tih Zalen chanchinbu chuan a tarlang a, hetihlai hian Mizoram Lokayukta Chairman C.Lalsawta chuan Ngaizawl khaw kawng siamnaa Assembly speaker Lalrinliana Sailo-in cheng nuai 100 a la nia sawi chungchang chu PWD ah hnathawh kalphung kimchang an dil dawn tih sawiin, chumi a zirin thubuai kalpui dan tur ngaihtuah a ni dawn tih a sawi.

Speaker Lalrinliana Sailo chuan dikna chu Pathianin a hria tih ZALEN hrilhin, audio voice record-a a hming lang chungchangah defamation case file ṭul a tih loh thu leh a tum loh thu sawiin, Pathianin rem a tih chuan hun remchangah hemi chungchangah hiah press conference neih a la tum thu a sawi bawk.

Ngaizawl khaw kawng siamnaah Assembly speaker Lalrinliana Sailo-in cheng nuai 100 a la nia sawi chungchang chhui turin ZPM party chuan February 23, 2022 khan Lokayukta-ah ngenna an thehlut a, hemi chungchangah hian zawhna chhangin Lokayukta Chairman chuan a changtu PWD-ah detail information (project cost, DPR siam dân, tender chungchang etc.) an dil tur thu leh chu chu an zirchian hnuah thubuai kalpui dan tur an la ngaihtuah dawn thu a sawi.

Lokayukta a thubuai thehluttu ZPM chuan, “Legislative Assembly speaker Pu Lalrinliana Sailo chu tun hnaia Ngaizawl NGO Coordination Committee leh VC thuchhuah te, Ngaizawl khawtlang hruaitute leh Pi Coleen Lalsangpuii leh a manager-te inkawmhona audio voice record atang-in PMGSY kawng siam hnaah dan kalhin a inhnamhnawih ngei nia hriain, chhui chiang tura ngenna Lokayukta-ah kan thehlut. Lehkha hi C. Lalsawta, chairperson, Mizoram Lokayukta-in a lo dawng a ni,” an ti.

Lalrinliana Sailo chuan puh a nihna chungchangah hian Pathian khawngaihnain mi pawisa naia khat mah a la lo tih Assembly session neih mekah a lo sawi tawh a ni.

