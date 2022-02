Larsap-in Synod puipate a kâwm

Nimin chawhnu khan Mizoram Larsap Hari Babu Kambhampati leh Mizoram Presbyterian Kohhran hruaitute chu Raj Bhavan-ah an inkawm a, mipui vantlang tana hmalakna ṭangkai tur leh tunlai Mizoram chhunga thil thleng pawimawhte sawiho a ni.

Larsap chuan Mizoram chhunga kohhran leh tlawmngai pawl hrang hrangten mipui vantlang hmasawnna atana ṭha taka sawrkar an thawhpui ṭhin avang te, anmahni senso nena state hmasawnna atan an luangchhuak ṭhin chu state danga NGO leh sakhaw dang vuantute tan pawha entawntlak leh chhuanawm a ni tih a sawi a, Mizoram mipui mimir tam zawkin central scheme ṭha tak tak, miharsate chawikânna atana kalpui mekte an hriat loh bakah dil nachang an hriat loh chhan chu zirtirna pêk ṭhat tawk loh vang a ni a ti a, helam hawia Awareness campaign nei tura kohhran a pen chhuah phawt chuan mi tam zawkin malsawmna an dawn ngei a rin thu a sawi.

Mizoram Synod hruaite chuan Larsap hi Kristianten India ram hmun ṭhenkhata harsatna an tawh te, ICFAI, Refugee, Covid-19, dân lova bungraw tawlh bakah Skill Development chung-changte pawh an sawipui a, hri leng vanga tualchhung Kohhran 118 leh synod sumpui aṭanga ṭanpuina tana an senso chu March 2020 – November 2021 chhungin ₹11,86,25,504/- a ni, an ti bawk.

