Mipuiin chhiah an pek tawh sumdawngten sawrkara an chhunluh lohte an chhûnluh ngeina’n hmalak tum

Mizoram Resource Mobilization Committee (MRMC) chuan state sawrkara chhiah lût tur Mizorama sumdawng-te’n an thehluh loh, mipui, consumer leh customer-te’n an pêk vek tawh si, sawrkara a chhûngluttu tur (dealers)-ten an chhun luh loh, back log, arrears-te dap chhuah leh an chhûn ngeina tura hmalak chu ngaih pawimawh hmasaah an nei dawn.

Mizoram sawrkarin tun hnaia a din, Mizoram Resource Mobilization Committee (MRMC) hian chak taka hma la nghalin, vawi 3 an ṭhukhawm tawh a, hemi an ṭhutkhawm bakah hian sawrkar department 3 – GAD/Deputy Commissioner Aizawl, Taxation Department leh Land Revenue and Settlement Department-te an kâwm tawh a, hmalak ngaite chak taka hmalak zung zung a nih theih nan, Report and Recommendation pawh a hlawmpuia thehlut lo a, hmalak theihna hmasa te chu lo thehluh a, a tah tawla thehluh chhoh zel an tum a ni.

MRMC-in a ngaih pawimawh turte chu sawr-kara chhiah non-tax leh tax te kim taka a luh theih nana hmalak a ni a, a hranpaa chhiah thar lâk emaw, tihsan emaw an rawt dawn rih lo a, Committee-in an zirchianna aṭanga a lan dânin, mipuiin VAT hun laia an pek tawh, dealer-te’n sawrkara an chhun loh tling khawm hi Aizawl District-ah ringawt pawh cheng vaibelchhe 63 chuang a awm a, hengte hi Mizoram Public Demand Recovery Act, 2001 hmanga ṭhîn chhuah an nih ngei theihna tura hmalak a ni dawn a, dân anga GST lâk ngei ngeina tur, lâk mumal awm si lote pawh dân ang taka lâk a nih theih nana hma lâk te, land revenues-te kim zawka a luh theih nana hmalâk leh sawrkar revenue reng reng a pelhé loh nana computerised payment system siam te, revenue earning department-ten cashless payment leh online payment-te an tih ngei theih nana hmalâkte chu an hna hmasa a ni dawn a ni.

MRMC hi January ni 21, 2022 khan sawrkarin a din a, H.Rammawi, State Planning Board Vice Chairman ni lai chu Chairman atan ruat a ni a, Vice Chairman-ah Liansuama, Ex-Miniter ruat a ni, Member Secretary chu Ramchuana, MFAS, Additional Secretary, Finance Department a ni a, member dangte chu, N.Zokunga, MCS (Rtd); Lalthansanga, MFAS (Rtd); Dr.Lalrinchhana, Principal Adviser Planning Department; Lalthangliana Varte, Commissioner of Taxes (Rtd) leh PC Laldinthara, MIMA President te an ni.

