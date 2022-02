NCC Cadre Camp nei ṭan

Govt. Serchhip College National Cadet Corps (NCC) Unit te tana ‘Cadre Camp for ‘B’ Certificate Exam’ hmasa ber leh Serchhip-a Camp vawi khatna chu Thawhṭanni khan Govt. Serchhip College-ah neih ṭan a ni.

Govt. Serchhip College-ah hian hun engemaw chen NCC Unit din a nih theihna tura hmalak a nih hnuah kum 2020 khan din ṭan niin tun ṭuma Camp buaipui tur hian Aizawl lam aṭangin NCC Officer pahnih an rawn kal a, he Camp-ah hian NCC Cadet mipa 20 leh hmeichhia 21, an vaiin mi 41 telin tun thla ni 27 thleng Camp hi neih tura ruahman a ni. Govt. Serchhip College-ah hian NCC Air Wing pawh awmin anni pawh Aizawl lama Camp nei turin an inbuatsaih mek bawk.

