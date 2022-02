Ngaizawl mipuiin kawng siamtute bûk an thiahsak

Khawzawl District-a Ngaizawl khaw mipui lungawilo chuan an khaw kalkawng, PMGSY Road Alkatra luan hna leh White Topping hna thawktuten bûk an siam chu nimin khan an ṭhiahsak.

Thulakna tarlan dan chuan Khawzawl leh Ngaizawl inkar kawng, PMGSY kawngpui KM 13.4-a thui Black topping leh White Topping hna hi First Class Contractor Collin Lalsangpuii, Aizawl Electric Veng hminga thawh a ni a, a hnuaiah hian Romuanpuii Zadeng, Khawzawl chuan kawngpui siam hna hi a thawk a, kum 2017 aṭanga thawk ṭanin kum 4 leh thla 3 chhung an thawh hnuah KM 3.7-a thui chauh an la thawk a, hri leng vel avanga an hna hi thawk ṭha thei lova insawiin, an zawh hun tura ruahmanah an zawh theih dawn loh avangin hnathawh hun pawhseisak an dil a, an dil angin kumin March thlaa tawp tawh tur chu September 2022 thleng pawhseisak a ni chung hian an hnathawh chak lohzia enin, hun pêk belh chhung pawhin a zo hman dawn lo niah Ngaizawl khaw NGO Coordination Committee leh VC-ten thuchhuah inṭawm an siamah an tarlang a ni.

He thil thlen hnu hian Ngaizawl khawtlang hruaitute chu Khawzawl DC Office-ah koh an ni a, an inbiakna thu ngaichangin Ngaizawl khaw mipuite hi ramrikawnah an awm zui zel bawk a, zanriah tur pawh helai hmunah hian an buatsaih a. Sawrkar lam aṭanga an lungawina thu an hmu lo a nih chuan an lungawilohna lantirin ramrikawnah an awm zui rih dawn niin an sawi a, chanchin buatsaih lai thlengin mipuite hi an la ṭin darh lo a ni.

Like this: Like Loading...