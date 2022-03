NHM thawkte hlawh pe chhuak hnai

National Health Mission-Mizoram thawktu te hlawh chu tunkar chhung hian dan thar angin treasury ah thehluh a, bill a luh veleh release turin NHM leh Finance department hotute ten ruahmanna an siam.

Mizoram sawrkar thuchhuah tarlan danin NHM hnuaia thawkte hlawh hi NHM sum, sawrkar laipui atanga dawn atanga pek thin a ni a, kumin bikah hian sawrkar laipuiin (Centrally-Sponsored Scheme) CSS fund release dan thar a siam avangin 1st instalment hi tunhnaiah dawn chauh a ni. Hei hi Public Financial Management System (PFMS) kal tlanga State Nodal Accounts a chhunluh ngai a ni a, chutianga ti tur chuan tih ngai tam tak a awm a, chungte chu Mizoram lama a thawktu ten theihtawp chhuaha an tihfel vek tawh hnuah, technical problem pakhat, Delhi headquarters atanga chinfel ngai a awm a, heipawh hi a thawktu ten bawhzui reng-in siam that tawh a ni, a ti. Sawrkar thuchhuah chuan 1st installment hi tunhnaiah dawn chauh ni mah se, Finance department leh NHM lam hotute ruahmanna in November 2021 thleng hlawh hi lo pek lawk tawh a ni a, tun dinhmunah hian NHM sum hi treasury ah tâng a awm lo niin an sawi.

