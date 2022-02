Mizoram Board of School Education (MBSE) chuan vawiin chhun dar 12:00 hian Diploma in Elementary Education Examination, 2021 (December) result tihchhuah a tum a. Result hi MBSE website-www.mbse.edu.in-ah en theih in a awm dawn a. Covid-19 hrileng avangin MBSE Office-ah erawh tarchhuah a ni dawn lo thung a ni.

