Serchhip DHO chhuak tur leh MJA-ten inthlahna hun hmang

Serchhip Divisional Horticulture Officer (DHO) kalchhuak tur M.Vanlalzami chuan nimin khan Serchhip District MJA member-te lêngah sawmin inthlahna hun an hmang.

He hunah hian M.Vanlalzami chuan an Department hmalakna hrang hrang tarlangin, an hmalakna tam ber chu Central Scheme, Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) aṭangin a nih thu a sawi a, Serchhip-a Horticulture Crop a tam thei ang ber tharchhuah leh quality ṭha thei ang bera tharchhuah chu an tum lian ber a nih thu sawiin, an hmalakna ṭhenkhatah chuan thlai tharchhuaktuten a hralhna lama buaina an tawh ṭhin avangin a hralhna lam thlenga ṭan an lakpui ve ṭhin thu te, Serchhip Mat phaia thlai chingtuten man man zawka an thlai an hralh theihna turin kawng tam taka hma an lakpui thute a tarlang a ni.

M.Vanlalzami chuan Serchhip-a a awm chhungin MJA-te nen thawhona ṭha tak an neih thu sawiin, chu chuan rah ṭha chhuahin nasa takin hmasawnna hmuh tur a langchhuak a ni tih sawiin, lawmawm a tih thu a sawi a, DHO thar nen thawhona ṭha tak nei zui zel tura a duh thu a sawi bawk.

He hunah hian Serchhip DHO thar tur R.Lalrintluanga pawhin thu sawiin, Mizoram a Horticulture Officer ṭha berte zinga mi thlaktu tur nih chu thil huphurhawm tak a ni tiin, Serchhip alo thlen hnuah Mat phai a tlawh tawh thu a sawi a, hmasawnna nasa zawk awm thei tura hmalakna ah Department leh Chanchinbu mite chu an pawimawh dawn a ni a ti.

Serchhip District Horticulture Officer (DHO) kalchhuak tur M.Vanlalzami hian nimin khan DHO thar tur R.Lalrintluanga hnenah mawhphurhna a hlan nghal a, M.Vanlalzami hi Directorate of Horticulture-ah Deputy Director-in a awm dawn a ni.

