Serchhip Distict-ah hri kai 140 hmuh belh

Nimin khan Serchhip District ah Covid hri kai thar mi 140 an awm belh leh a, an zinga 42 chu Serchhip khawpui chhunga mite niin, Thenzawl ah 35, Kanghmun South ah 22, Khawlailung ah 14, Chhingchhip leh Chhiah-tlangah 12 ve ve, Khawbel, Piler leh Thinglian ah 1 ṭheuh an awm bawk. Hetih rual hian nimin khan Serchhip District-ah hri kai enkawlna hmun aṭangin mi 121 chhuahtir an ni a, heti hian Serchhip District-a hri kai hmuh chhuah chu 11,251 an tling tawh a, enkawl dam tawh zat hi mi 10,125 niin enkawl dam hi hri kai tawh aṭangin 89.99% an ni a, hri vei enkawl lai mi 1099 awmin Covid vanga boral mi 27 an awm tawh bawk a ni.

