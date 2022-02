Serchhip District-a Khua leh Veng 12 te Restricted Area-ah puang

Serchhip District-a hmun ṭhenkhatah Covid-19 hri kai hmuhchhuah an pun zel avang leh Covid-19 hri leng darh zel tur vênna atan District Bawrhsap Nazuk Kumar, IAS chuan thupek tichhuakin, Bungtlang Venglai, Bungtlang Veng-sang, Chhingchhip Venglai, Chhingchhip Venghlun, Chhingchhip Mualpui, Khawlailung, North Vanlai-phai Bangla Veng, North Vanlaiphai Damdawi Veng leh North Vanlaiphai Venglai bakah Serchhip Vengchung, Zozam Veng leh P&E Veng te chu nimin tlai dar 3:00 aṭanga thu leh awm hma chu ‘Hmun Khuahkhirh Bik’ (Restricted Area)-ah a puang.

Thupeka tarlan a nih dan chuan Restricted area chhunga cheng zawng zawngte chu mahni inah inkharkhip vek tura hriattir an ni a, Restricted area chhunga lirthei tlan tlang reng reng chawlh emaw din emaw khap tlat a ni a. Rikrum leh hmanhmawh-thlak thil ṭulah chuan VLTF remtihna leh sawrkar dan siamsa zawmin chhuah phal a ni ang a, Executive Magistrate, Health Department, Police leh Fire & Emergency Services, PHE, P&E, Excise & Narcotics Department a hnathawk, Restricted Area-a duty neite leh DC, Serchhip emaw SDO (Sadar) in a bika phalna a pekte erawh chu he khuahkhirhna hian a huam lo tih thupekah chuan tarlan a ni.

