Nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai mi 124 hmuhchhuah belh an ni a, hengte nen hian Serchhip Distict-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 11,111 an tling ta a, hetihlai hian nimin khan hri kai enkawl mi 92-te chu chhuahtir an ni a, hengte nen hian District chhunga hri kai enkawl dam tawh chu mi 10,004 niin, hri kai enkawl mek mi 1080 an la awm a, thihpui hi mi 27 an awm tawh a ni.

