Serchhipa dawr hrang hranga Iron rod zawrh laite endik

Serchhip District Bawrhsap Nazuk Kumar, IAS thupek angin nimin khan Serchhipa in sakna bungraw zawrhna dawr hrang hranga Iron rod zawrhlaite endik a ni a, BIS tehfung tling lo engemawzat man chhuah a ni.

Nimina Iron Rod endikna hna hi Serchhip Legal Metrology Inspector leh a thawhpuite, Serchhip Police leh Serchhip District Consumers Association aiawhten thawkin, dân in a phal chin aia zâng leh tawi Iron rod-te chu The Legal Metrology Act, 2009 hmanga man niin, hengte hi hralh chhuah theih loh tura hren nghal an ni rih a, Legal Metrology Inspector Johny Zonunmawia chuan an thil man dan report chu District Bawrhsap hnena an thehluh thu leh, District Bawrhsap thupek anga kalpui a nih tur thu a sawi a, Iron rod buk tlin loh dan hi tlawn khatah gram 500 aṭanga 1.3 Kgs. thlenga tling lote a awm tih a sawi a, Iron Rod buk tling lote hi helaia dawrkaite tihchingpen ni lovin, supplier lam aṭanga tihdik loh nia hriat a nih thu a sawi a ni.

Tun dinhmunah Serchhip khawpuia Iron rod zawrh mekte hi Durgapur, West Bengal aṭanga lak an ni tlangpui a, Rod size hrang hrang hi Quintal 1 Rs.6,800 – Rs.7,000 inkara an hralh ṭhin thu Iron Rod zuartute chuan an sawi a, heng Iron Rod size hrang hrangte hi a remchan dan anga a mal (loose)-a an hralh tel tho ṭhin thu an sawi bawk a, Rod buk tling lote hi an lâkna aṭanga leh Iron Rod siamna (Factory) aṭanga an rawn tihdik tawk loh a nih thu dawr neitute chuan an sawi a ni.

Like this: Like Loading...