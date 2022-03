Ukraine-ah Mizo pahnih awm

Russia-in a run mek leh sawrkar laipuiin India mite a thiar chhuah mekna Ukraine ramah Mizoram mi Catholic hmeichhe puithiam pahnih an awm mek.

Home secretary Vanlal-ngaihsaka chuan Ukraine rama Mizo an awm thu hi sawrkar laipuia Ministry of External Affairs emaw Ministry of Home Affairs emaw aṭangin engmah thu an dawn loh thu a sawi a. Mizo an awm lo ni a an ngaih laiin Catholic kohhran hruaitute zawk aṭangin an rawng-bawltute an awm thu hi an hriat thu a sawi.

Ukraine a Catholic kohhran rawngbawltu awm mek hi Sister Rosela Nuthangi leh Sister Ann Frida-te an ni a, Mother Teresa din Missionaries of Charity hnuai-a thawk ve ve an ni a. India mi dangte rualin an lo haw chho ve dawn nge dawn lo tih hriat a la ni lo.

Sr Rosela Nuthangi Sihphir khua hi Mizo zinga MC sister pahnihna niin, kum 1984 ah thutiam hmasa ber a la a, kum 5 kal ta vel Ukraine ram buai a rik det det ṭan lai khan kum 10 awm turin a lut a. A changin Parliament kawt ah ṭhalai rual ho nen an ṭawngṭai ṭhin thute a chhûngte a rawn hrilh ṭhin.

Sr Ann Freda hi Aizawl Electric veng ami a ni a. Kum 1998 khan kohhran hmeichhe puithiam thutiam hmasa a la a, kum 2015 khan Ukraine ramah Missionaries of Charity hotute’n an tir a, a la awm ta reng a ni.

