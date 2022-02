Union Budget-ah Aizawl by-pass siamna tur leh Bamboo Link Road siamna tur dah

Nimina Union Finance Minister Nirmala Sithraman-i’n Union Budget a pharh takah India hmar-chhak state-te hmasawnna tur atana scheme thar a pharh – Prime Minister New Development Initiative for North East Scheme (PM-DevINE) hnuaiah Mizoram tan a hranpa-in cheng vaibelchhe 600 ruahman a ni.

Union Budget-a Mizo-ram tana cheng vaibelchhe 600 ruahmanah hian Aizawl tlâk lama pumpelh kawng (by-pass) siamna atan cheng vaibelchhe 500 dah a nih thu leh, Mizoram chhung ramhnuaia mau phurh chhuahna tur kawng (bamboo link road) sialna atan cheng vaibelchhe 100 dah a nih thu tarlan a ni a, Aizawl khawpui tlâk lama pumpelh kawng sial tur hi Sihhmui aṭanga Mizoram University hnuaia kalin, Lawipu-a chhuak tur nia thudawn a ni. Mizoram tana cheng vaibelchhe 600 ruahman hi PM-DevINE hnuaia India hmarchhak state hrang hrang tana cheng vaibelchhe 1,500 ruahman zinga mi a ni.

Union Finance Minister hian nimin khan sawrkar kumthar 2022-23 atana sum ruahman hi Union Budget Parliament-ah a pharh a, tun ṭum hi lehkhapuan tel lova Union Budget a pharh ṭum hnihna a ni a, Union Finance Minister Sitharaman-i chuan ramin zalenna kum 75 Azadika Amrit Mahotsav a hmang mek a, hetihlai hian ram zalenna hmang tura kum 25 inbuatsaihna a ṭan nghal bawk a ti a. Hri lêng avanga hriselna leh eibâr zawnna kawngah harsatna tâwkte a tawrhpui thu sawiin, kum hnih chhunga ramchhunga hriselna lama hmasawnna ruhrel tihhmasawn nasat avangin harsatna hma-chhawn turin an dinhmun a ṭha tawk tawh a ti.

Kumin sawrkar budget chuan ram eibar tihmasawn turin hmasawnna ruhrel din kawnga sawrkar inhuamna a pholang a ni a ti a, hmasawnna ruhrel atan hian sawrkar sum hman tur zaa 35.4 lai dah pun niin, hei hi 2021-22 aiin cheng vaibelchhe 1,96,000 laiin a pung a ti a. Hei bakah hian hrileng avanga ram eibar dinhmun tlachhia siamṭhat chhoh mek zel a nih thu sawiin, kum 2021-22 nena khaikhinin 2022-23-ah chuan sum dehchhuah zaa 11.1-in a pung dawn a ti bawk.

Kumin budget-ah hian sawrkar sum hman tura ruahman hi cheng vaibelchhe nuai 39.45 a ni a, sum hmuh tura beisei hi cheng vaibelchhe nuai 22.84 a ni thung a, sawrkar sum hmuh tur leh hmanchhuah tur inthlauhna Fiscal Deficit hi za 6.4 a nih thu Union Finance Minsiter chuan a sawi.