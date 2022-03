Union Minister of State for Health & Family Welfare-in Mizoram tlawh; Chief Minister nen an inkawm

Mizorama tlawha rawn kal, Union Minister of State for Health & Family Welfare Dr. Bharati Pravin Pawar chuan Inrinni tlai khan Chief Minister Zoram-thanga chu a chênnaah hmuin, health services chungchanga Mizoram mamawh leh hmalaknate sawiin an inkawm

Chief Minister hian Union Minister of State chu Mizoramin hriselna lama harsatna hrang hrang a neihte leh inenkawlna tih-changtlun a mamawhnate a sawipui a, Zoram Medical College (ZMC) tihchang-tlun belh dan turte leh specialty hospital Mizoramin a mamawhnate a sawipui bawk.

CM hian Mizoram mai bakah state ṭhenawm leh ramri a ṭawmpui ram pahniha awmte tan pawh a ṭangkaipui theih khawpa healthcare service ṭha siam a duh thu a sawi a, Union Minister chuan Mizoram chu kawng hrang hrangah hmasawn tura theihna, theihna (potential) ṭha tak a nei tih a hmuh belh zel thu sawiin, hriselna tihhma-sawn leh inenkalwna tichangtlung tura Mizoram tan theihtawp a chhuah tur thu a hrilh bawk a ni.

Union Minister hian a rawn thlen ni, Zirtawpni tlai khan RIPANS a tlawh nghal a, RIPANS tihchang-tlunna tura Ministry of H&FW-in cheng vaibel-chhe 480 vel an ruahman hnuaia hmalakna ṭhenkhata hmun a en nghal a, RIPANS a tlawhnaah hian Union Minister chuan India chu ram ṭhang chak pawl tak niin, medical leh a kaih-hnawih zirna lamah khawvel el pha turin sawrkarin ruahmanna siamin a buaipui mek tih a sawi a, RIPANS tihchang-tlunna project chu Hmar-chhak tan thil ṭha tak a nih a beisei thu a sawi.

Nimin, Pathianni khan Union Minister hian Mamit tlawhin DC Conference Hall, Mamit-ah sawrkar Official-te leh NGO hruaitute nen Aspirational District chungchangah inkawmhona an nei a, hetah hian Union Minister bakah Dr. BD Chakma MLA Mizoram leh Mizoram Health Secretary-te pawhin officials te hma-ah fuihna thu an sawi a, Beitlotha Nohro, Aspirational District Nodal Officer chuan Aspirational District hnuaia hmalak tawhna leh hma-chhawp mekte a lem nena entirin Presentation a pe a, NGOs leh khawtlang hruai-tute’n District mamawh leh harsatna hrang hrang an thlen bakah a theih anga sutkianpui turin Minister hi an ngen a, sawrkar Officials te nen inkawmhona hun tha tak hman a ni bawk.

Union Minister hian Mamit Main Centre & Health And Wellness Centre, Gov.t Mamit College, CMO Office, Health Worker Training School bakah District Hospital Mamit-te a tlawh nghal a ni.

