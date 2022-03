Agri. Minister-in OM OM Modern Rice Mill hawng

Nimin khan OM OM Modern Rice Mill, Pangbalkawn, Kolasib hawnna hun hman niin, C.Lalrinsanga, Minister, Agriculture Department chu khuallian a ni a, Kolasib bialtu MLA K.Lalrinliana, FCS&CA Minister chu khual zahawm a ni.

Agriculture Minister chuan hawnna thu sawiin, Hnianghnar tak a thlai thar chhuah a nih theih nan Irrigation & Water Resources Department kaltlangin hmun engemaw zatah Solar Water Pump bun tum a nih thu a sawi a, dan mumal tak hnuaiah a huhoin loneitu intelkhawm (Farmer’s Producer Organization) kaltlangin hlawk zawk leh ṭhahnem zawk a buh leh thlai thar kalpui tum a nih thu sawiin tunlai thiamna hman ṭangkai zel tum a ni a ti a, leh buh chi ṭha RCM-10 pawh hlawhtling tak a enchhinna kalpui a nih tawh thu a sawi bawk a ni.

Supply Minister K.Lalrinliana chuan buh chinna hmun ṭha kan neih ang angte chu ṭangkai tak a hman a ṭul thu sawiin, loneitute hlawk zawk nan sangha khawi nena kalpui dan enchhin mek a nih thu a sawi bawk.

Technical report-a tarlan danin kum 2016-17 khan Mizoram sawrkar hnuaiah NEDP kaltlangin Modern Rice Mill bunna tur hian cheng nuai 80 pek chhuah a ni a, Transformer bun nan hian cheng nuai 33.61 SEDP hnuaiah pek a ni bawk a ni. Heng bakah hian Mizoram Rural Bank hnuaiah loan cheng nuai 445 hman a ni a, a neitute hian anmahni sum cheng nuai 132 an seng tawh bawk a, Om Om Modern Rice Mill hi darkar khatah 5 Ton her thei tur a ruahman a ni.

