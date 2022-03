Aizawl Day atan February ni 25

Aizawl Municipal Corporation chuan Aizawl Day atan February 25-a hman a rel a, he ni hi AMC-in kumtin ni pawimawh atana hmangin, Aizawl Day hi ropui taka hman a nih theih nan ruahmanna siam se an ti.

AMC Board of Councillors Meeting-ah he thu hi rel a ni a, Aizawl khawpui hi February 25, 1890 aṭanga tun thleng hian mei mit lovin kum 132 chuang a ding tawh a ni, an ti.

Aizawl Mayor Lalrin-enga Sailo kaihhruai BOC meeting-ah hian Cash & Accounts changtu Executive Councillor Lalringliana chuan Ningani khan kum 2022-23 chhung atana AMC budget cheng vaibelchhe 65.69 a pharh a, Budget aṭanga zaa 72.29 hi mipui tana Development Works-ah hman a ni dawn a, a dang zaa 1.04 chu Office Inrelbawlna atana hman tur niin, Councillor leh Staff te hlawh leh lawmman atan zaa 18.65 hman a ni dawn a, Local Council member-te lawm-man atan zaa 8.02 hman a ni dawn bawk a, budget hi sawiho hnuah lungrual takin member-ten an pawm a ni.

BOC meeting hian AMC Enforcement Committee a din thar a, he committee hian AMC hmalakna hrang hrang te chak zawka kenkawh a nih theihna turin hma a la ang. Local Council thar pahnih Leitan Ramthar leh Zemabawk South din turin meeting hian thutlukna a siam bawk, hei bakah hian bawhhlawh paihna PPP mode a kalpui mek senso atana sharing pattern 80:20 ni ṭhin chu AMC leh khawtlangin financial year thar aṭangin zaa 60 leh zaa 40 a intum sem turin rua-hmanna a siam bawk a ni.

AMC Board of Councillors Meeting hi Ningani khan ṭan a ni a, nimin khan zawhfel a ni.

Like this: Like Loading...