AMC-a in-register chungchangah MIMA-in Mizo hnam himna tura dân siamthat la awm lo an ti

MIMA Executive meeting chuan, AMC Licensing Regulations, 2012 chu ngun taka an zirchian leh an enho hnuah Mizo Hnam himna tura siamṭhat pakhatmah a la awm lo, an ti.

Licensing Regulations, 2012-in a phut ṭhin chu, tun dinhmunah pawh Epic, Residential Certificate, building neitu phalna, passport size photo 4 copies leh Local Council aṭanga NOC an phut chu a hma lama mi nen a ngai reng. Heng document-te hi Hnamdang tan neih harsa pakhat mah a awm lo a, Epic leh Residential Certificate-te hi Mizoram tih a ni si lova, India rama State dang khawi hmun pawh a hman theih vek a ni, an ti.

MIMA chuan COVID-19 hri len hmaa MIMA-in a check-naah pawh hnam dang tam tak AMC-ah hian an in-register tawh a ni tih a hmu chhuak a. Hetiang a nih avang hian AMC-a sumdawngte in-register chung-changah hian MIMA chu a dinna ngaiah a la ding reng a, sumdawngte AMC-ah hian Registration tih rih loh tur a ni, an ti.

Mizo hnam himna turin AMC pawhin Registration ti tur hian sumdawngte mi tilui lo turin MIMA chuan a ngen nghal bawk a, tih luih tir tumna a awm anih chuan MIMA hotute hriattir vat ni se an ti.

Mizo hnam himna a awm loh lai hian Bank ṭhenkhata loan lâk dawn leh department ṭhenkhat thil pawimawh tih dawnin AMC Registration certificate phût an la awm tih hriat a ni a. Hengho pawh hian phût tawh lo turin MIMA chuan a ngen, an ti a, phût lui an awm chuan Chanchinbua an hming chhuah a nih tur thu leh MIMA chuan a theih angin hma an lâk tur thu an sawi bawk a ni.

