AMRUT 2.0 kalpui dan tur sawiho

Deputy Chief Minister Tawnluia kaihhruaiin nimin khan AMRUT 2.0 kalpui dan tur, he scheme-in a kaihhnawih Department te nen neih a ni.

He hunah hian Mizoram khawpui 23-a cheng mitinin tui thianghlim an neih theih dan tur ruahhmanna sawiho niin, tuihna tihpun leh ruahtui khawl dan tur te sawiho a ni. Aizawl khawpui bik tan chhun zan zawmatui supply neih theih dan tur te ruahhmanna sawi ho a nih bakah thli sawngbawlna mumal zawka kalpui dan turte rel ho a ni.

Nimin ṭhutkhawmah hian AMRUT 2.0 in Mizoram ah hma chak taka a lak theihna turin District Level Monitoring & Advisory Committee leh Start Up India Screening Committee din te rel a ni. AMRUT 2.0 hi nikum October ni 1-ah Prime Minister Pu Narendra Modi- an a tlangzarh a. Ramchhung khawpui hrang hranga cheng leh AMRUT 500 Cities-a cheng mipuiten tui thianghlim hnianghnar tak leh khawpui thianghlim leh hrisel tak an lo neih theihna tura duan a ni a.

He scheme hi Mizoram chhunga Census town zawng zawnga hmalakna kalpui tura duan a ni. He Scheme hian Mizoram tana hmasawnna nasa tak lo thlen tura beisei a ni.

