AR insawn chhuah hun tur la sawi theih loh

Aizawl khawpui hmun lun lai aṭanga Assam Rifles-te insawnchhuahna tur, Zokhawsang chu peihfel a ni tawh a, hetihlai hian sawn chhuah hun tur erawh sawi theih a la ni lo.

Assembly session neih meka Congress member, C.Ngunlianchunga zawhna Chief Minister Zoram-thanga’n ziaka a chhan danin, Aizawl khawpui hmun lun lai tak aṭanga Assam Rifles-te sawn chhuak turin Mizoram sawrkarin hma a lak chhunzawm zel a, sawn chhuah theih a inpeih a nih tawh laiin, sawn chhuah hun tur erawh sawi mai theih a la ni lo.

Tarlan tawh angin, RTI zawhna Revenue department chhanna ah AR-ten an chhuahsan tur, Aizawl lailia LSC nei mi 54 zingah hian an LSC Revenue depatment-a surrender tawh mi 7 an awm a, LSC 54 zinga 20-te chu chhiah (tax) pe ngai lo niin, chungte chu an LSC chhunga building awm lo an ni tlangpui vek a, chhiah pe thin tar lante pawh an chhiah pek hnuhnung ber chu kum 2019 a ni vek bawk.

AR hmuna LSC awm chungchangah hian court-a thubuai awm a awm leh awm loh Revenue department chuan an hre lo. Kum 1970-ah LSC pek tan a ni a. 2006 hnu lamah LSC nei thar an awm tawh lo.

