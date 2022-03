BJP Mizoram-in Lengpui Airport hna kal lai endik hma chu chawlhtir turin an ngên dawn

Bharatiya Janata Party (BJP) Mizoram hnuaia Central Schemes Monitoring & Vigillance Cell chuan Lengpui Airport hnathawh lai chim chungchangah ni 15.3.2022 khan a hmunah kalin an enfiah tih an sawi a, Lengpui Airport chungchanga an thil hmuh leh hriatte chu ziakin Mizoram Chief Secretary, Ministry of Civil Aviation, National Disaster Management Authority, Mizoram sawrkara Disaster Management & Rehabilitation leh pawisa pe-tu Central Finance Ministry-ahte Complaint thlenin hna kal lai mek chu endik a nih hmaa chawlhtir turin an ngen dawn tih an sawi.

Nimin khan he thu hi Aizawl Press Club-a thuthar lakhawmtute an kawmnaah sawiin, BJP Mizoram Central Schemes Monitoring & Vigillance Cell Vice President F.Lalremsangi chuan Lengpui Airport hnathawh lai chim chu an enfiah hnuah he thil thlenga mawhphurtu chu Finance leh PWD changtu Chief Minister Zoramthanga a ni a ti a, Lengpui Airport hnathawh lai chim chu ram pum huapa thil thleng zahthlak, Mizoram mipuite tana thinrimthlak a ni tiin, Airport siam tumna kawnga bungraw hman tur thlenga mithiamten an endik hma chu hna zawng zawng chawlhsan rih turin an phut tih an sawi.

Lalremsangi chuan Mizoram sawrkar hnuaia Aviation Department enkawl – Airport leh Thlawhna Service chu sawrkar tana mipui sum khawhralna hautak tak a ni a ti a, Central sawrkar pawhin sum khawhralna Sector tiin, mimal enkawl turin a dah deuh vek tawh tih a sawi a, State rethei Mizoram sawrkarin Lengpui Airport a enkawl chu hlâwkna neilo, kumtin mipui chhiah pêk tlingkhawm Budget aṭanga cheng nuai 350 khawhralna a ni a, ngaihtuahna fim tak hmanga ennawn a ṭul a ni a ti.

Central sawrkarin State tin mipuite ei leh bar a harsatna an tawhna aṭanga chhanchhuahna turin Special Central Assistance hnuaiah a pung awm loin loan a pe a, he Scheme hnuaiah hian Central chuan Mizoram sawrkar hnenah cheng nuai 50,000 a pe tawh tih sawiin, hemi aṭang hian Lengpui Airport siam nan cheng nuai 5,041 ruahman niin, Phullem phah, Hall sak, Police lal Office Building sakna leh thildang atana hmangin, heng an hmante hi mipui mamawh hmasa ber ni lo a ni a ti a, sum siamna mai nia sawiin, sawrkar kalhmang chu mipui thlawhkhûmna, mipui mamawh hmasa nilo project lian siam chawpa mi tlemte ṭanghma haina leh mipui hnuaichhiahna a ni a ti bawk.

Like this: Like Loading...